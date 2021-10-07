شاهد بالفيديو: بعد إثارتها للجدل بملابسها المحذقة .. المطربة جواهر ترد على منتقديها وتكشف حقيقة تنكرها للسودان





كشفت المطربة جواهر عدداً من الأسرار التي تتعلق بشخصيتها خاصة بعد الإنتقادات التي وجدتها من الشعب السوداني فيما يتعلق بملابسها المحزقة والضيقة التي تظهر بها في الحفلات وذلك من خلال إستضافتها في برنامج (عشرة ونسة) الذي يقدمه مصطفى البرنس .

وبحسب مشاهدات محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت جواهر أنها تفضل اللبس (الشيك) والمهندم الأمر الذي جعلها تقاطع البرنس وترد عليه قائلة ( البس ليك شوال يعني) .

وفيما يتعلق بحقيقة تنكرها للسودان التي أشيعت من قبل في وسائل الإعلام وتمت مهاجمتها بسبب ماقالته في الحلقة التي استضيفت فيها باحدى القنوات المصرية والتي ذكرت بأنها ليست من السودان حيث قالت بإنها لم تكن تستطيع التحدث بسبب خوفها من الكاميرات بجانب عدم جرأتها الكافية في ذلك الوقت.

جواهر ذكرت إنها عندما وجهت لها المذيعة السؤال أجابت بعدم انتماؤها للسودان ولكن قبل أن توضح الحقائق خرجت المذيعة بفاصل وعندما عاودت مرة أخرى لم تستطع أن ترجع بها للسؤال حتى تجيب عليه بطريقة أوسع وتوضح الحقيقة .

من خلال استضافتها في برنامج (عشرة ونسة ) قالت الفنانة جواهر إن والدتها ترجع أصولها لشرق السودان مدينة بورتسودان ووالدها نوبي من أسوان ولكن مازالت تحب السودان كثيراً على الرغم من عدم تواجدها به.

الخرطوم:(كوش نيوز)