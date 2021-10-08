عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 8 أكتوبر 2021
الانتباهة
الحرية والتغيير: لن نقبل أيّ وساطة مع العسكر
حمدوك يطلب من البرهان إزاحة أزمة الشرق عن خلافات الشراكة
“المالية” تتسلّم 77 مليون جنيه نقدًا من لجنة التفكيك
جعفر حسن: توقيت انتقال رئاسة”السيادي” للمدنيين تحدّده وزارة العدل
منتجو القطن: نقص العمالة يهدّد حصاد 900 ألف فدان
السوداني
حميدتي: لن نسلّم الشرطة وجهاز المخابرات إلاّ لحكومة منتخبة
قائد القوات البرية يستقبل الجنرال الأمريكي تاونسند
قيادي بـ”قحت”: لن نقبل أيّ وساطة مع”العسكري” ومنصب رئيس الوزراء يخصّ التحالف
الشيوعي: تأخرنا في اتّخاذ الموقف الحاسم ويجب تنصيب البدل الملتزم بخيار الشعب
الصيحة
النائب الأوّل: سنسلّم الشرطة وجهاز المخابرات لحكومة منتخبة
وزير الطاقة: لا أزمة في الوقود والكهرباء مستقرّة
الأمة القومي: لا مخرج من أزمة الشرق إلاّ بتراضي الجميع
الكشف عن إجراءات قانونية صارمة تّجاه التعديات على بنيات الريّ
توقف”70%” من مخابز الخرطوم