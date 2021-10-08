عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 8 أكتوبر 2021





الانتباهة

الحرية والتغيير: لن نقبل أيّ وساطة مع العسكر

حمدوك يطلب من البرهان إزاحة أزمة الشرق عن خلافات الشراكة

“المالية” تتسلّم 77 مليون جنيه نقدًا من لجنة التفكيك

جعفر حسن: توقيت انتقال رئاسة”السيادي” للمدنيين تحدّده وزارة العدل

منتجو القطن: نقص العمالة يهدّد حصاد 900 ألف فدان

السوداني

حميدتي: لن نسلّم الشرطة وجهاز المخابرات إلاّ لحكومة منتخبة

قائد القوات البرية يستقبل الجنرال الأمريكي تاونسند

قيادي بـ”قحت”: لن نقبل أيّ وساطة مع”العسكري” ومنصب رئيس الوزراء يخصّ التحالف

الشيوعي: تأخرنا في اتّخاذ الموقف الحاسم ويجب تنصيب البدل الملتزم بخيار الشعب

الصيحة

النائب الأوّل: سنسلّم الشرطة وجهاز المخابرات لحكومة منتخبة

وزير الطاقة: لا أزمة في الوقود والكهرباء مستقرّة

الأمة القومي: لا مخرج من أزمة الشرق إلاّ بتراضي الجميع

الكشف عن إجراءات قانونية صارمة تّجاه التعديات على بنيات الريّ

توقف”70%” من مخابز الخرطوم