حكومة الخرطوم تشرع في إعداد قاعدة بيانات شاملة





شرعت حكومة ولاية الخرطوم في الترتيب لتكوين قاعدة بيانات تشمل كافة الوحدات العاملة في الولاية بجميع أنشطتها التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية والخدمية.

وقال الأمين العام لحكومة الولاية ،دعبد المنعم عمر خلال ترؤسه اجتماع حول الترتيب لعملية الحصر الشامل بأمانة حكومة الولاية، إن الخطوة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة وبشكل دقيق، وأن عمل اللجنة سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة التي تعمل على مراجعة استمارة الحصر ومناقشتها وتلمس المشكلات الحقيقية التي تواجه عمل جهاز التحصيل الموحد ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال التعديلات والإضافات التي تعمل على تقويم عملية حصر الأنشطة.

وأشار إلى أهمية البدايات الصحيحة والعمل المتكامل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لإنجاح الأمر وتوفير قاعدة بيانات بشكل متكامل تتم الاستفادة منه، بجانب حصر الأصول المستهدفة من خلال استمارة الأنشطة لتحقيق الرؤى الإيرادية مع استصحاب الجانب الخدمي عبر قاعدة بيانات شاملة للأنشطة الزراعية والسلع الاستهلاكية ومجال الصحة والتعليم .

السوداني