تظاهرات واعتصام لطلاب جامعة الخرطوم احتجاجاً على تردي السكن





تظاهر العشرات من طلاب جامعة الخرطوم ،أمس، احتجاجا على تردي البيئة السكنية وانقطاع المياه .

واغلق المحتجون جزءاً من طريق الجامعة ونفق شارع الجمهورية .

واعلن طلاب بكلية الهندسة تضامنهم مع الاحتجاجات واعلانهم الاعتصام داخل الحرم الجامعي .وقال طلاب الهندسة في بيان إن طلاب داخلية الوسط دلفوا إلى الشارع احتجاجاً على الواقع المزري وسخطا ضد إدارة الجامعة التي عجزت عن الايفاء باحتياجات البيئة ومقومات السكن وانقطاع المياه الذي امتد لنحو يومين وعدم ايفاء ادارة الجامعة بالمطالب التي رفعت لها وانقضاء مدة الاسبوعين التي حددتها الادارة لحل المشكلات والاستجابة للمطالب.

السوداني