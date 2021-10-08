آلية حماية المدنيين تعتزم زيارة ولايات دارفور





رأس وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ، اجتماع الآلية الوطنية لحماية المدنيين, لمتابعة سير أداء الآلية والوقوف على أهم الترتيبات والإجراءات اللازمة لبداية تنفيذ محاور الخطة الوطنية لحماية المدنيين, حيث ناقش الاجتماع تصور العمل والتنسيق المشترك مع وكالات الأمم المتحدة حيث أمن كذلك علي عقد ورشة عمل مشتركة بين الآلية ووكالات الأمم المتحدة لوضع خطة مشتركة للعمل بين الجانبين.

واستعرض الاجتماع برنامج الزيارات الميدانية المزمع القيام بها لثلاث ولايات من دارفور (شمال ,غرب ووسط دارفور) والتي تهدف للالتقاء بقيادات حكوماتها التنفيذية والقيادات السياسية والاجتماعية للاطلاع على الجهود المبذولة حتى تاريخه وأهم التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ محاور الخطة الوطنية لحماية المدنيين والترتيبات اللازمة لمعالجتها.

السوداني