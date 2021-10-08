وزير الطاقة: الأحوال مستقرّة في قطاع الكهرباء





أرسل وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، تطمينات بتوفّر مخزون كافٍ من المشتقات البترولية”بنزين ـ جازولين” واستبعد حدوث أزمة في الوقود في الوقت الراهن جراء إغلاق شرق السودان.

وقال جادين، إنّ “40% من المشتقات البترولية تنتج في مصفاة الخرطوم.

وأشار إلى أنّ استيراد الوقود يتمّ شهريًا، وهنالك مخزون مناسب جدًا.

وأضاف” إمدادنا مستمرُ ويسير بصورةٍ طبيعية ولم ينقص ولا جالونًا واحدًا”.

ووصف ما يحدث من هلع وتخوّف بأنّه”خلعة” دون مبرّرٍ.

وقال الوزير بحسب الصحيفة، إنّ قطوعات الكهرباء الحالية عادية، وتستمر ما بين ساعة إلى ساعة ونصف، ونوّه إلى أنّهم يعتمدون على التوليد المائي خلال الفترة الحالية.

وتابع” الأحوال مستقرّة في قطاع الكهرباء”.

باج نيوز