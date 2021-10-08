ندرة في الخبز مع اقتراب نفاد مخزون القمح بالمطاحن





تشهد أنحاء البلاد المختلفة أزمة حادة في توفر الخبز تزامناً مع تصريحات بقرب نفاذ مخزون القمح بالمطاحن على إثر إغلاق الطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان.

و كشفت مصادر عن انخفاض توزيع المطاحن العاملة بنسبة تصل إلى 90% لبعض المطاحن في توقف مطحن عن العمل بشكل كامل ، مضيفةً أن مخزون القمح بالمطاحن سينتهي يوم الأحد المقبل.

وأشارت المصادر إلى اعتماد الحكومة على مطحن واحد في الوقت الراهن من بين خمسة مطاحن عاملة.

يأتي هذا في وقت رفعت عدد من المخابز سعر قطعة الخبز التجاري إلى 50 جنيها بدلاً عن 30 جنيها ، معللة ذلك بشح الدقيق و توقف المطاحن عن التوزيع.

و أكد أصحاب عدد من المخابز في العاصمة الخرطوم انخفاض حصص الدقيق الموزعة على المخابز بنسبة وصلت إلى 70% ، مما انعكس على توفير العرض الكافي للخبز وسط ارتفاع الطلب عليه مع بداية العام الدراسي.

السوداني