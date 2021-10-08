ثمرات: ملتزمون باتفاقنا مع مقدمي الخدمات المالية لإيصال الدعم لمستحقيه





نفت إدارة برنامج ثمرات ما رشح من أنباء حول تحديد بعض البنوك وشركات الاتصالات دون غيرها لتقديم خدمات مالية لتحويل دعم برنامج ثمرات للموطنين.

وأكدت أن شركات الاتصالات (سوداني ، زين ، أم تي أن ) والبنوك الحكومية والتجارية جميعها تعمل في تناسق مع البرنامج لتوصيل الدعم للمواطنين، لافتة الى التزام برنامج ثمرات وتقيده بجميع الاتفاقات المبرمة مع مقدمي الخدمات المالية والجدول الزمني لتوصيل الدعم الشهري للمواطنين دون أي تأخير، مؤكدة أن هذه الإجراءات الأخيرة من ضمن خطة البرنامج، لتسريع عمليات التحويلات المالية.

ودعت إدارة ثمرات لتفاعل جميع شركاء البرنامج مع خططها للالتزام بالدفع للموطنين دون معوقات.

يذكر أن برنامج ثمرات كان قد عقد عدة تفاهمات مع البنوك الحكومية والتجارية وشركات الاتصالات لتوسيع مواعين الدفع لتشمل كل المناطق التي أكملت عمليات التسجيل في البرنامج، إضافة لتحسين نوعية الخدمة المقدمة واستحداث طرق دفع إلكترونية لتسهيل حصول المواطنين على الدعم.

السوداني