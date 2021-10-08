مكتب وزيرة الخارجية:لا علاقة لمريم الصادق بتعيين مدير المواصفات والمقاييس أو استبقاء موظف بالحكم الاتحادي





قال مكتب وزيرة الخارجية، إن تعيين المدير العام للمواصفات والمقاييس ونائبه جاءت وفق إجراءات تم الإعلان عنها في الصـحف، ولا علاقة لوزيرة الخارجية به، مشيرًا إلى أن التعيينات قامت بها لجنة مختصة والوزارة ليست جزءاً منها.

ونفى مكتب الوزيرة، صدور أي توصية من الوزيرة باستبقاء موظف في الخـدمة غير المعاشية بوزارة الحكم الاتحادي، موضحًا أنّ القرار كان فيه خطأٌ مطبعيٌّ، وأنّ أي وزير يوصـي في إطار اختصاصه وحدود صلاحياته.

وقال المكتب في بيان له فنّد فيه مقالًا الكاتبه صباح محمد الحسن، إن الكتابة الصحفية دون التحقق والاستقصاء ما يدعو حقًا للغرابة درجة التحيُّز والبناء على معلومات مغلوطة، وتابع: “إنَّ هذا النهج في كتابة الرأي دُون الاستقصاء من المعلومة يدعونا حقاً للقلق والوقوف عنده”.

داعيًا الإعلام للتعامل بالدقة والموضوعية والتحلُّي بالمسؤولية.

السوداني