أعلنت دعمها لجهود الحكومة .. الترويكا تدعو إلى إنهاء إغلاق الموانئ و الطرق في الشرق





أعلنت دول الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة و النرويج “الترويكا” دعمها لجهود الحكومة لحل الاحتجاجات التي يشهدها الإقليم الشرقي.

و دعت الدول في بيان إلى إنهاء ما وصفته بالحصار المستمر للموانئ و البنية التحتية للنقل في الشرق ، و أضافت ” يجب على القادة السياسيين في شرق السودان قبول عرض حكومتهم لمعالجة مظالمهم من خلال حوار سياسي هادف بدلاً من الانخراط في عمل لا يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني”.

و تابعت “نشجع الجميع في الحكومة السودانية على تكثيف جهودهم لحل هذه الاحتجاجات”.

و أوضحت الدول أنها تدرك تحديات التنمية التي تواجه سكان الشرق ، مؤكدةً استعدادها لمواصلة العمل بالشراكة مع الحكومة الانتقالية لمواجهة مثل هذه التحديات.

و أضافت “مع الاعتراف بأن هذه قضية داخلية ، فإن الترويكا تحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لجهود الحكومة السودانية لحل هذه المسألة و إنهاء الحصار المستمر”.

باج نيوز