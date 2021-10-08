بدء أعمال صيانة الطرق بولاية الخرطوم





انطلقت الجمعة بولاية الخرطوم أعمال صيانة وتأهيل الطرق حيث كانت بداية الأعمال بواسطة الشركات وفرق صيانة الطرق بالهيئة وفق خطة شاملة لكل طرق الولاية المتأثرة ووفق أولويات المناطق الحرجة والأكثر خطورة حيث يتم العمل الآن عبر ثلاثة قطاعات، الخرطوم، بحري، أم درمان وفقا للخطة التي أعدتها الهيئة للصيانة والتأهيل.

وسوف يكون العمل مقسما على مجموعة من شركات المقاولات وعددها 10 شركات بالإضافة لفرق أعمال الصيانة التابعة للهيئة وعددها ثلاثة فرق كبيرة تغطي كل المحليات بولاية الخرطوم. و سوف تستمر أعمال الصيانة لمدة ثلاثة اشهر كحد ادنى.

الخرطوم ( كوش نيوز)