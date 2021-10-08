ضبط حالات إيجابية بفحص الكحول لسائقي مركبات السفرية





أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط حالات إيجابية لفحص الكحول والمخدرات لسائقي المركبات السفرية.

وقالت الإدارة بحسب تعميمٍ صحفي إنّ الحملة على الطرق السريعة والرئيسية بولاية جنوب دارفور أسفرت عن فحص ٤٠ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية بعض الحالات.

وقال مدير مرور ولاية جنوب دارفور أحمد علي الخليفة وفق صحيفة الجريدة، إنّ الحملات الكشفيه التي بدأت بشارع نيالا _زالنجي بمنطقة كأس ستتواصل.

( كوش نيوز)