وزير النفط : موقف الوقود مطمئن حتى الان





قال وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد إن موقف الوقود مطمئن حتى هذه اللحظة ولا يوجد اي اجراءات استثنائية على خلفية المخاوف التي أثيرت بشأن تداعيات استمرار اغلاق المجلس الأعلى للبجا بقيادة الناظر محمد الامين سيد ترك ميناء بورتسودان والطريق القومي عند العقبة المؤدي الى بورتسودان والولايات الأخرى مما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وغلاء الأسعار وشح في بعض المواد الغذائية في بعض المحليات بجانب نفاد مخزون السكر والدقيق ، وندرة في الأدوية ، وأكد وجود مخزون مناسب من الوقود.

وأوضح وزير النفط وفق صحيفة (الجريدة ) أن مصفاة الجيلي تعمل بشكل طبيعي وتغطي حوالي (٤٠%) من حاجة الاستهلاك و (٧٠%) حاجة غاز الطهي ، وقطع بأن الوضع تحت السيطرة.

الخرطوم ( كوش نيوز)