الشرطة تصدر بيان بشأن ملابسات واحداث سوق الطواحين بمحلية ابو حمد





أصدر المكتب الصحفي لرئاسة قوات الشرطة، بيانًا حول الاحداث التي اندلعت بسوق طواحين قبقبة شمال مدينة ابوحمد والذي أدت الى حرق مكتب تابع للوحدة الإدارية .

نص البيان :

بتاريخ 7 أكتوبر 2021وفى منتصف النهار تجمع عدد من المعدنين التقلديين وعمال سوق طواحين قبقبة شمال مدينة ابوحمد يقدر عددهم بثلاثة الف شخص وأثاروا الشغب وقاموا بحرق مكتب تابع للوحدة الإدارية وخيم تتبع لأفراد التحصيل بالشركة السودانية للموارد المعدنية ، وكرفانة عبارة عن نقطة أحوال يسكن بها عدد من أفراد الشرطة يتبعون لشرطة محلية ابوحمد .. ومن ثم توجهوا الي مقر شركة مناجم المغربية لاستخلاص وتعدين الذهب وحاولوا اقتحام البوابة الرئيسة …تصدت لهم قوات الاحتياطي المركزي التى تعمل فى تأمين الشركة إضافة إلى شرطة حماية التعدين بإلغاز المسيل للدموع حتى نفاد الكمية المتوفرة لديهم ، ومع اصرار المعدنين لدخول الشركة وحرقها وإتلاف محتوياتها إضطر ت القوة لإطلاق أعيرة نارية في الهواء حسب إفادة قائد القوة ، وإنسحب المعتدون من الشركة وهدأت الأحوال ،

وفي مساء ذات اليوم أفاد نحو ستة اشخاص بانهم قد أُصيبوا جراء الاحداث حيث تم اسعافهم لمستشفيات عطبرة وابوحمد و تم تحويل احدهم إلى الخرطوم بينما لم يتم التبليغ عن اي حالة وفاة ..

يرجع سبب الحادثة الي ان المعدنين كانوا يمارسون التعدين داخل مربع الشركة المغربية وتم إخلائهم بواسطة قوة مشتركة من الإحتياطي المركزي والادارة العامة لحماية التعدين قبل اكثر من شهر ويهدفون من هذا التصعيد لمزاولة التعدين بمربع إمتياز الشركة ..

تم الدفع بقوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع والمخابرات لتعزيز التأمين بمنطقة الأحداث كما تم إنخاذ كافة الإجراءات الإدارية والجنائية .

( كوش نيوز)