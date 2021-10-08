اكتمال الترتيبات لانطلاقة العام الدراسي بالنيل الأبيض





أعلنت وزارة وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية والصحية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 بكافة المراحل الدراسية يوم بعد غد الأحد العاشر من أكتوبر الحالي.

وأكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالنيل الأبيض الدكتور بدر الدين الزبير بحسب (سونا) أمس، أن وزارته وقفت علي كافة الجوانب الإدارية والفنية والصحية اللازمة لبداية العام الدراسي الجديد بكل المراحل التعليمية وذلك من خلال الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من المدارس بالمناطق التي تأثرت بالسيول والامطار والفيضانات في خريف هذا العام بكل من محليات الجبلين وقلي والسلام .

ووقف على مدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب عقب عمليات الصيانة والتأهيل في الفصول والمكاتب لبعض المدارس المتأثرة والاطمئنان علي عمليات إزالة التشوهات في المرتبات والسعي مع جهات الاختصاص لفك الترقيات .

وبشر المدير العام المعلمين بان مرتب شهر أكتوبر سوف يتم صرفه لكل المعلمين وفق التعديلات الجديدة .

باج نيوز