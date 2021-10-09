تعليق ترشيح سودانيين تقدموا لـ(8) وظائف بالاتحاد الإفريقي





علمت (المصادر) أن الاتحاد الإفريقي علق ترشيح سودانيين تقدموا لـ ٨ وظائف أعلن عنها الاتحاد للدول الأعضاء في وقت سابق.

ورجح مصدر رفيع لـ(السوداني) أن يكون سبب تعليق الوظائف هو عدم سداد السودان الاستحقاقات المالية السنوية للاتحاد الإفريقي.

وأبدى المصدر أسفه من أن تكون تلك الاستحقاقات سبباً فى حرمان السودان من هذه الوظائف.

وأضاف :” كان من السهل التدخل دبلوماسياً عبر بعثة السفارة السودانية في أديس أبابا حتى لا يفقد المرشحون فرصهم “.

وتابع :” حدث ذلك برغم لقاء في أديس أبابا جمع سفير السودان لدى إثيوبيا مع وفد من المرشحين إلا أنه لم يظهر أي تأثير لهذا اللقاء”.

وأكد المصدر أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها منذ نحو أربعة أشهر ونبه إلى أن السودان يعد من أكثر الدول التزاماً بدفع تلك الاستحقاقات كما أنه من الأعضاء المؤسسين والفاعلين في الاتحاد وبالتالي لا يمكن أن يحرم مواطنيه ويفقد حقه بسبب طارئ يمكن حله في أي وقت.

إلى ذلك أكد مصدر دبلوماسي مأذون لـ(السوداني) أن وزارة الخارجية ستقوم بسداد تلك الاستحقاقات قبيل انعقاد القمة الإفريقية.

وأوضح المصدر أن المنافسة لنيل تلك الوظائف تتم حسب المؤهلات والخبرة ولا علاقة لها بسداد الاستحقاقات من عدمه.

الخرطوم: سوسن محجوب

صحيفة السوداني