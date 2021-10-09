أساتذة جامعة الخرطوم يحذرون من استخدام أي شكل للعنف تجاه الطلاب





أعربت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم،عن قلقها الشديد لتسارع الأحداث بالجامعة على خلفية الحراك المطلبي والتصعيد الذي يقوده الطلاب بشأن تحسين الأوضاع في الداخليات.

وأعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم رفضهاً القاطع لاستخدام أي شكل من أشكال العنف ضد الطلاب ومهما كانت الأسباب.

وطالبت الهيئة في بيان الصندوق القومي لرعاية الطلاب الاضطلاع بدوره الكامل في توفير الخدمات بصورة مرضية وذلك إلى حين تسليم الداخليات إلى إدارة الجامعة بصورة كاملة.

وحثت إدارة الجامعة بالضغط على الصندوق والجهات المعنية لتوفير الرعاية والخدمات اللازمة وضرورة الإسراع في عملية التسليم والتسلم حتى تتذلل صعاب إدارة الداخليات بصورة نهائية.

وأكدت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، أن قضية الداخليات وتحسين بيئة السكن هي قضية عادلة وعاجلة لأثرها المباشر على الأداء الأكاديمي للطلاب.

وأشارت إلى أن بيئة السكن الجيدة تساعد الطلاب على القيام بواجباتهم الأكاديمية وغير الأكاديمية وتسهم في استقرار الأوضاع الدراسية.

وأبدت الهيئة النقابية استعدادها التام للمساعدة بتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول المرضية والجادة في حل مشاكل الداخليات بما يضمن الاستقرار الدراسي في الجامعة.

صحيفة السوداني