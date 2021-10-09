الكاف يصدم الهلال .. والأزرق يواجه ريفرز بالسويس





عقدت “لجنة التطبيع” بنادي الهلال، اجتماعاً طارئاً برئاسة “هشام السوباط” وذلك بمكتب رئيس النادي بالخرطوم.

وقررت “التطبيع” بحسب متابعات “الصيحة” اختيار “استاد السويس” بمصر مسرحاً لإياب الدور التمهيدي الثاني من أبطال أفريقيا أمام “ريفرز النيجيري”، والذي حُدِّد له الأحد الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

وشرع “الهلال” في الترتيبات المتعلقة بالمواجهة بما فيها الحجز لطاقم التحكيم والمراقب.

وقرر النادي إسناد رئاسة بعثة الفريق إلى نيجيريا للمهندس “رامي كمال” عضو “لجنة التطبيع”، على أن يكون عبد الله العليقي نائباً له.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” صدم الهلال بخطاب بعث به أمس الأول أكد من خلاله اتخاذ قرار بحرمان الهلال من استضافة مباراة الإياب أمام ريفرز بالسودان رغم الإشادة في الخطاب بالجهود التي يبذلها النادي لعمل الإصلاحات المطلوبة على ملعبه.

صحيفة الصيحة