لقاء بين”البرهان” و”الإدارة الأهلية بجنوب دارفور”





بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، السبت، مع وفد الإدارة الأهلية بجنوب دارفور برئاسة الناظر التوم الهادي دبكة، الأوضاع التي تمرّ بها البلاد والجهود الجارية لمعالجتها.

وقال الناظر التوم الهادي دبكة، بحسب تعميمٍ صحفي، السبت، إنّ اللقاء تطرّق للأوضاع في شرق السودان وتداعياتها على مجمل الأوضاع في البلاد.

وأشار إلى ثورة ديسمبر المجيدة جاءت لتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة و تحسين معاش الناس.

وأوضح أنّ الأوضاع المعيشية أضحت لا تطاق،الأمر الذي يتطلب من مجلسي السيادة والوزراء إبتدار معالجات عاجلة تسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

باج نيوز