فولكر بيرتس يبحث مع البرهان العلاقة بين المدنيين و العسكريين و الأوضاع في الشرق





بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الإنتقال في السودان “يونيتامس”مع رئيس مجلس السيادة ؛ عبدالفتاح البرهان العلاقة بين المكونين المدني و العسكري و الأوضاع في شرق السودان.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم “السبت” حيث بحث اللقاء الأوضاع بالبلاد و التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية ، و أوضح فولكر في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها مع رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك و عدد من أعضاء مجلس السيادة ،مشيراً إلى أنه سيلتقي أيضا مع قوى الحرية و التغيير.

و قال إن اللقاءات تهدف إلى ضرورة التركيز على القضايا الموضوعية و الحقيقية أمام عملية الانتقال في البلاد ، مبيناً أن اللقاء مع البرهان أكد ضرورة معالجة قضية الشرق بإعتبارها قضية وطنية يجب النظر إليها بعين الإعتبار.

و أشار إلى تناولهم مسودة خارطة الطريق للقضايا العالقة بشأن ما تبقى من المرحلة الانتقالية و ضرورة الحوار الشامل والكامل بين الأطراف السياسية و الاتفاق على خارطة طريق مشتركة.

باج نيوز