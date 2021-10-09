فولكر بيرتس يبحث مع البرهان العلاقة بين المدنيين و العسكريين و الأوضاع في الشرق
بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الإنتقال في السودان “يونيتامس”مع رئيس مجلس السيادة ؛ عبدالفتاح البرهان العلاقة بين المكونين المدني و العسكري و الأوضاع في شرق السودان.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم “السبت” حيث بحث اللقاء الأوضاع بالبلاد و التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية ، و أوضح فولكر في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها مع رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك و عدد من أعضاء مجلس السيادة ،مشيراً إلى أنه سيلتقي أيضا مع قوى الحرية و التغيير.
و قال إن اللقاءات تهدف إلى ضرورة التركيز على القضايا الموضوعية و الحقيقية أمام عملية الانتقال في البلاد ، مبيناً أن اللقاء مع البرهان أكد ضرورة معالجة قضية الشرق بإعتبارها قضية وطنية يجب النظر إليها بعين الإعتبار.
و أشار إلى تناولهم مسودة خارطة الطريق للقضايا العالقة بشأن ما تبقى من المرحلة الانتقالية و ضرورة الحوار الشامل والكامل بين الأطراف السياسية و الاتفاق على خارطة طريق مشتركة.
باج نيوز
تعليق واحد
من هو هذا الإسم النكرة ( غير مرغوب فيه ) الذى يتدخل فى شئوننا الداخلية
اسال الله العظيم ان يكفينا شرهم هولاء العجم الغنم