السودان يخطف تعادلاً مثيراً أمام غينيا في تصفيات المونديال





خطف منتخب السودان، تعادلاً مثيراً وقاتلاً أمام نظيره الغيني، في آخر أوقات المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم “قطر 2022م”.

وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي استضافتها مدينة أغادير المغربية، ليرفع منتخب غينيا رصيده إلى (3) نقاط في المركز الثالث، مقابل نقطتين للسودان في المركز الرابع.

تقدّم جوزيه كانتي بهدف غينيا الأول في الدقيقة (48) ثم أدرك أحمد حامد “التش” التعادل للسودان في الدقيقة (64)، قبل أن يعود محمد بايو لإحراز الهدف الثاني لغينيا في الدقيقة (67)، لكن نجم السودان أمير كمال خطف هدف التعادل عند الدقيقة (88) قبل دقيقتين فقط من النهاية.

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