غارزيتو ينفي علاقته بتعاقدات المريخ





أكد المدير الفني للمريخ دييغو غارزيتو، أنه لم يكن جزءاً من تعاقدات المريخ التي تمت في الفترة الماضية من عمر فترة الانتقالات الرئيسية التي انطلقت في الأول من أكتوبر.

وقال المدرب الفرنسي في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت، إنه يرغب في تفنيد بعض الإدعاءات التي قرأها وتوضيح موقفه بشأن الانتدابات.وأضاف “حتى هذه اللحظة، لم يسألني أي أحد بشأن رأيي في اللاعبين الذين تم التعاقد معهم مؤخراً”، وتابع “لذا أنا لست مسؤولاً عن الإضافات التي تمت مؤخراً وإلى الآن لم تتم استشارتي بشأن الانتدابات القادمة”.

وختم المدرب الفرنسي المنشور بتمنى الأفضل لفريقه المريخ.

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