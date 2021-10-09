بالصور.. في يوم المعلم.. سعوديون يعيدون ذكرى معلم سوداني دَرسَّهم قبل 40 عاماً بمتوسطة نَمِرة جنوبي مكة المكرمة





أعاد سعوديون ذكرى معلم سوداني دَرسَّهم قبل 40 عاماً بمتوسطة نَمِرة جنوبي مكة المكرمة، وفاءً وتقديراً له، في (يوم المعلم). وتداول طلابه السعوديين صوراً له على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبه بعبارات التقدير والوفاء، عرفاناً لاخلاصه في عمله وجهده في تعليمهم. يُذكر أن معلمهم “هاشم عبدالله قيلي” الذي ينحدر من منطقة تنقسي الجزيرة شمالي السودان، كان يقوم بتعليمهم في متوسطة وثانوية نمرة في العام 1980 بمنطقة القنفذة جنوبي مكة المكرمة، قبل 40 عاماً، كبروا خلالها تلاميذه، و تبوأ معظمهم مواقع و وظائف رفيعة، وكانوا قد قاموا قبل عامين باهدائه زيارة عمرة، اقاموا له خلالها الولائم وأعادوا ذكرياتهم الشيقة معه.

الخرطوم (كوش نيوز)