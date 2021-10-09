الحزب الشيوعي : الصراع بين المدنيين و العسكريين صراع حول الاحتفاظ بالمواقع





قال الحزب الشيوعي إن الصراع بين المكونين المدني والعسكري لا علاقة له بمطالب الشعب و أهداف الثورة المضمنة في إعلان الحرية و التغيير.

و وصف الحزب في بيان للمكتب السياسي اطلع عليه “باج نيوز” الصراع بأنه صراع حول الاحتفاظ بالمواقع ، مشيراً إلى أن الطرفان يعتمدان على نصوص الوثيقة الدستورية المرفوضة من جانبه .

و أضاف “و كذلك على اتفاقية جوبا التي تفتقر إلى القبول. على المستوى القومي وبين جماهير مناطق الصراعات، و هي اتفاقية اصبحت سبباً للتوترات التي تفجرت في منطقة شرق السودان ودارفور والإقليم الأوسط”.

و أكد الحزب عدم انحيازه لأي طرف من أطراف الصراع و موقفه الداعي إلى إسقاط السلطة ، داعياً أعضاء الحزب و جماهير الشعب للمشاركة والاحتفاء بذكرى ثورة أكتوبر .

باج نيوز