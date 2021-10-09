مواطنون بالخرطوم يعاقبون أفراد عصابة “9 طويلة” على طريقتهم الخاصة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لمواطنين بالخرطوم، وقد عاقبوا أفراد عصابة لـ “9طويلة” على طريقتهم الخاصة.

وأظهرت الصور حرق لدراجتهم النارية، عقب مطاردتهم وفرارهم أمام جمع غاضب من المواطنين بالسوق الشعبي الخرطوم.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم، هذه الظاهرة المعروفةبـ”9طويلة”، التي لم يخلُ مجلس في السودان هذه الأيام من الحديث عنها.

وهي عملية نهب وسرقة علنية للمقتنيات بالطريق والأماكن العامة، تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، كأحد تجليات سيولة أمنية يعيشها السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)