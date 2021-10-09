بالصور.. حشود ضخمة تدهش رواد مواقع التواصل في “الليلة القرآنية الكبرى” استماعاً للقرآن بميدان الصحافة بالخرطوم





احتشدت جماهير غفيرة، من المواطنين، مساء اليوم السبت، أدهشت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توافدت للاستماع إلى مجموعة “رتل القرآنية” بميدان الصحافة بالخرطوم.

وأظهر البث المباشر للفعالية القرآنية الكبرى، أعداد الجماهير الغفيرة التي ضاق بها ميدان النجوم بالصحافة مربع ٣٣ جنوبي الخرطوم، للاستماع إلى ترتيل القرآن بأصوات عدد من القُراء الشباب.

وتضم مجموعة “رتل القرآنية” التي يرعاها المقرىء السوداني المعروف شيخ الزين، عددا من حفظة القرآن الكريم والقُراء من الشباب، الذين درجوا على إقامة ليالي قرآنية في مُدن السودان.

ومن أبرز القراء الذين شهدوا الليلة، الشيخ الصادق اسماعيل، الشيخ صلاح موسى، الشيخ يوسف ابوالبشر، الشيخ سراج الدين سليمان، الشيخ محمد سعيد، الشيخ أحمد التهامي، بتشريف الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل والشيخ الداعية محمد صلاح الخير.

الخرطوم (كوش نيوز)