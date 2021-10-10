السجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين في واقعة فيديو السجود للكلب بمصر





قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة طبيبين وموظف بمستشفى خاص بالسجن عامين وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وتعويض المجني عليه، في الواقعة المعروفة بـ”السجود للكلب”.

وكان النائب العام المصري قد سبق وأحال 3 متهمين محبوسين، طبيبان وموظف، بمستشفى خاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.

وتضمنت الاتهامات أمر الممرض بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه، وتصوير ذلك ونشره.

كما قال الممرض المجني عليه إن الفيديو سبّب له ولأسرته مشاكل نفسية، خاصةً في المكان الذي يقيم فيه، حيث أصابه الخجل من مواجهة أهله وجيرانه، نظراً لما تعرض له من إهانة.

أخبار ٢٤