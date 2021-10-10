الهلال يدشن تجارب القاهرة بمواجهة السكة حديد





أعلن الهلال، أنه سيخوض مباراة ودية أمام السكة حديد، أحد فرق الدرجة الثانية بمصر غداً الاثنين.

ويأتي ذلك في إطار تجهيز لاعبي الفريق، الذين لم تشملهم قائمة منتخب السودان المتواجد هذه الأيام بالمغرب، لخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا لمونديال قطر 2022.

ويستعد الهلال لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الهلال قد وصل العاصمة المصرية القاهرة مساء الخميس، لخوص معسكر مدته 8 أيام، وأجرى عصر الجمعة أول حصة تدريبية هناك، سبقها مران صباحي في صالة الجيمانزيوم قبل أن يواصل تدريباته على فترتين صباح ومساء أمس.

صحيفة الصيحة