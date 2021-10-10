رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة يتوقع حلاً نهائياً لأزمة المريخ الإدارية





وصف البروفيسور محمد جلال رئيس اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم السوداني؛ اجتماعهم بوزير الشباب والرياضة بالإيجابي، مؤكداً تنويرهم للوزير بكل التفاصيل والحقائق ووفق المستندات الرسمية والموثقة.

وأشار إلى أن الوزير وبعد اطلاعه على جميع المستندات أكد بأن القضية واضحة، مشيرًا لتأكيد الوزير بأن الأزمة سهلة وحلها واضح بعد توجيه الاتحاد الدولي لاتحاد كرة القدم حل القضية وحسمها، وهو ما تم في وجود قرار رسمي بإجماع مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأخير.

ونبه البروف محمد جلال إلى أن وزير الشباب والرياضة الاتحادي متفهم للقضية؛ ولذلك سيتعامل معها وفق المستندات التي قدمت له وبتغليب القانون على أي حل آخر، مختتماً بالقول ثقتنا كبيرة أن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة الواضح و الصريح باعتماد مجلس إدارة نادي المريخ بقيادة حازم مصطفى سيكون محل احترام، باعتباره قرار مؤسسة وغير قابل للنقض إلا بقرار من المحكمة الدولية كاس.

وتوقع نائب رئيس اتحاد كرة القدم للشؤون القانونية أن يحسم الوزير الأمر في غضون اليومين المقبلين لإدراكه بأن التأخير ليس في مصلحة النادي الذي تبحث جماهيره لكامل الاستقرار الإداري.

* المريخ يواصل تحضيراته وبرنامج خاص للعقرب والصاوي

واصل فريق كرة القدم بنادي المريخ تحضيراته وأجرى مراناً صباح أمس على ملعب كوبر ببحري، تحت إشراف الجهاز الفني وبحضور كل اللاعبين باستثناء نجوم الفريق بالمنتخب الوطني، وأخضع الجهاز الفني بكري المدينة والسماني الصاوي لتدريبات تأهيلية خاصة لرفع مخزونهما البدني، وكان المريخ قد أدى سلسلة تدريبات على ملعب كوبر استعداداً لمباراته أمام زاناكو الزامبي في يوم السبت الموافق للسادس عشر من أكتوبر الحالي على ملعب السويس الجديد في التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا، وسيختتم المريخ تحضيراته وتتأهب بعثته للمغادرة إلى مصر بعد اكتمال كافة اجراءات سفر البعثة.

* أبوجريشة يجتهد لنقل مباراة المريخ إلى ملعب طلائع الجيش

يرتب الكابتن عادل أبوجريشة لمعسكر المريخ الذي سيعقد بالقاهرة استعداداً لمباراته أمام زاناكو الزامبي، في السادس عشر من الشهر الجاري، وكثف أبوجريشة من اتصالاته وسخر علاقاته لنقل المباراة من ملعب السويس إلى ملعب جهاز الرياضة العسكري، ويبعد ملعب السويس من العاصمة المصرية نحو ساعتين، وربما تكللت مساعي نائب رئيس نادي المريخ بالنجاح ويتمكن من نقل المباراة لتكون على مقربة من معسكر الفريق، وستغادر بعثة المريخ إلى مصر خلال ساعات؛ لينضم نجوم الفريق بالمنتخب الوطني للبعثة قبل المباراة أمام زاناكو، وفي الاتجاه يعد ملعب السويس من الملاعب الجيدة، بمصر، غير أن الأفضلية لملعب طلائع الجيش.

صحيفة اليوم التالي