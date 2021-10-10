شاهد بالفيديو.. مشهد غريب في احتفالات المولد النبوي بالخرطوم يثير دهشة رواد التواصل





أثار مشهد غريب في احتفالات المولد النبوي الشريف بالخرطوم دهشة رواد منصات التواصل الاجتماعي، وأشعل انتقاداً لاذعاً، وردود فعل مستهجنة لتحويل مدح المصطفى عليه السلام إلى “رقص”.



و وثق مقطع فيديو لشابين يرقصان على أنغام إيقاع حفلات غنائية، في وسط إحدى ساحات المولد بالخرطوم، الأمر الذي أثار انتقاداً لاذعاً لعدم التأدب مع الذكرى النبوية الشريفة لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الخرطوم (كوش نيوز)