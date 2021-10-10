شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص الفنانة ندى القلعة تسخر من (القحاتة) وتشعل مواقع التواصل والسوشيال ميديا





تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو تظهر من خلاله سيدة الغناء السوداني الفنانة ندى محمد عثمان (القلعة) وهي تغني في حفل خاص بإحدى صالات الأفراح.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد اهتم ناشرو المقطع على السوشيال ميديا ومواقع التواصل المختلفة بجزء محدد من المقطع الذي ظهرت فيه الفنانة وهي تغني الأغنية التي أطلقتها بعد الثورة السودانية (شعب صعب).

ورددت الفنانة خلال تقديمها للأغنية عبارة (يا القحاتة هوي اتحزموا.. ميزولنا الصف واتحزموا) وهو ما أعتبره متداولوا المقطع سخرية من الفنانة على (القحاتة).

محررة موقع النيلين تابعت ردود أفعال المعلقين على الفيديو, حيث هاجمها البعض قائلاً (يجب فصل السياسة عن الفنانة يا سيدة الغناء) بينما تصدى لهم مدافعون بتعليقاتهم مؤكدين أن الفنانة من حقها أن تعبر عن رائها مثلها مثل بقية الشعب وترك هؤلاء سؤلا: هل تعتبرون الفنان ليس بشر أم ليس من الشعب يا هؤلاء؟.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين