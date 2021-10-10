تِرِك: إقليم الشرق مثل كاودا





رفض ناظر عموم البجا والعموديات المستقلة سيد محمد الأمين تِرِك، التهديدات التي أطلقها مسؤولون بالحكومة ضده تصل عقوبتها الى الإعدام، وقال: الوزراء الذين يهددوننا من الخرطوم أفضل أن يأتوا ويفتحوا الميناء “عشان نورِّيهم الرجالة كيف”.

وأشار تِرِك في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الحكومة فاشلة وتستخف بقضية الشرق، وقال: “إقليم الشرق الآن مثل كاودا، فإذا استطاعت أن تدخلها بدون إذن رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، فمرحبا بها”.

مؤكداً أنه لم يتلقَ أي اتصال من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لرفع الاعتصام، وقال “أنا ليس خفيراً لدى البرهان، لكن ثقتي فيه كبيرة واذا طلب مني فتح الطريق سيكون لديه حل”، وأضاف: لن استجيب إلا اذا ضمنت حل للمشكلة.

وقال إنه لم يتلقَ وساطة من أي جهة، ما عدا حزب الإمة القومي، مشيراً الى انه اشترط قبولها بإلغاء مسار الشرق أولاً.

الخرطوم (كوش نيوز)