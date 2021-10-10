زيادة جديدة في منسوب النيل الأزرق بمدينة سنجة





إرتفع منسوب مياه النيل الأزرق بمدينة سنجة مجدداً حيث سجل صباح اليوم 16,00 متراً، وفقاً لمقاييس ود العيس بولاية سنار بزيادة 15 سنتيمترا عن منسوب الأمس.

وأوضح الباشمهندس عبدالله محمد آدم وزير البنى التحتية المكلف رئيس اللجنة الفنية لطوارىء الخريف في تصريح (لسونا) أن الزيادة جاءت بسبب الزيادة في وارد المياه من الهضبة الأثيوبية وفتح خزان الروصيرص لتمريرها .

وأشار إلى أن الزيادة سوف تؤثر على محطات المياه على النيل موضحا حاجة الولاية للمياه لري المحاصيل الزراعية، والتي هي في طور النضج، وقال إن تخزين المياه يتم في المقام الأول من أجل الزراعة، داعياً إلى عدم إحداث ضرر بالموسم الزراعيّ الحاليّ، والذي يعتبر من المواسم المبشرة.

سونا