الهادي إدريس يطلع على ترتيبات إجتماع أمناء جامعة أفريقيا العالمية





إطلع عضو مجلس السيادة الإنتقالي الدكتور الهادي إدريس على الترتيبات الجارية لإنعقاد إجتماع مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية المقرر له يناير المقبل.

وعبر عضو مجلس السيادة، خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، الدكتور هنود أبيا كدوف مدير جامعة إفريقيا العالمية عن تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به الجامعة في خدمة قضايا البلاد والقارة الإفريقية ودول العالم.

وقال الدكتور هنود، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق للقضايا التى تواجه الجامعة والجهود المبذولة لمعالجتها للإرتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أهداف الجامعة لخدمة أبناء أفريقيا والسودان.

وأضاف مدير جامعة إفريقيا العالمية أن عدد الذين تخرجوا من الجامعة بلغ أربعون ألف طالباً وطالبة وقال أن الطلاب الذين يدرسون بالجامعة ينتمون إلى حوالى 84 دولة .

وأكد أن الجامعة تشهد استقراراً كبيراً ، كما أنها تشكل المشروع الاستراتيجي للسودان في تعزيز الدبلوماسية الشعبية مع دول العالم من خلال خريجيها، مشيراً لأهمية دعم الجامعة حتى تؤدي رسالتها السامية.

سونا