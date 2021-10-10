فتح الطريق المؤدي إلى سد مروي





رفع مواطنو قرية “كلقيلي” بمحلية مروي في الولاية الشمالية اعتصامهم بالقرب من المدينة السكنية لسد مروي.

و قال ناجي خضر ؛ ممثل اللجنة العليا لمسار الشمال باتفاق جوبا ل”باج نيوز” إن المواطنين رفعوا الاعتصام و قاموا بفتح الطريق المؤدي إلى سد مروي مساء أمس “السبت”.

و أوضح ناجي أن ذلك أتى بعد أن أكدت لهم الحكومة التزامها بالاستجابة لمطالبهم خلال فترة (25) يوم كحد أقصى ، و أضاف ” أتمنى أن يتم تنفيذ المطالب خلال الفترة المحددة”.

و صباح أمس السبت أغلق المواطنون الطريق المؤدي للسد بعد أن دخلوا في اعتصام مفتوح شمال المدينة السكنية لسد مروي منذ الثلاثين من سبتمبر الماضي.

باج نيوز