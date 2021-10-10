رياضية

انتخابات اتحاد الكرة السوداني..نشر الكشف النهائي للاتحادات والأندية

2021/10/10
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الاتحاد العام السوداني

أصدرت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم السوداني قرارًا قضى بنشر الكشف النهائي للاتحادات المحلية والأندية التي يحق لها المشاركة في الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد كرة القدم.

وضمّت القائمة 47 اتحادًا محليًا، و11 ناديًا بقيادة نادي المريخ.

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وبات عدد المشاركين في الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة 58 عضوًا.

ومن المنتظر أنّ تفتح، الأثنين، باب الطعون في المرشحين إلى رئاسة اتحاد كرة القدم السوداني، النواب، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتجرى في الثالث عشر من نوفمبر المقبل، جمعية عمومية انتخابية لاتحاد كرة القدم السوداني.

باج نيوز

2021/10/10
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