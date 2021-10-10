توجيه جديد لـ”شداد” تجاه نادي هلال الأبيض





نائب رئيس لجنة أوضاع اللاعبين معتصم عبد السلام، رأى أنّه سيتمّ التعامل مع المجلس الشرعي.

وجّه رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد بإيقاف السيستم في نادي هلال الأبيض، مطالبًا كلّ مجلسٍ بالتعاقد مع اللاعبين ورقيًا.

وقال مصدر، إنّ كمال شداد طالب مسؤول السيستم بعدم التعامل مع نادي هلال الأبيض، وأنّ يتم حسم ملف التسجيلات في نادي هلال الأبيض عبر لجنة شؤون اللاعبين لاعتماد التعاقد وفق المجلس الشرعي.

ويعيش نادي الهلال الأبيض، أزمة إدارية طاحنة في أعقاب وجود مجلسين مؤخرًا.

باج نيوز