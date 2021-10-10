عباس: جاهزون لتوفير مياه ري لـ(715) الف فدانا بالجزيرة





اعلن وزير الري والموارد المائية،بروفيسور ياسر عباس، استعداد الوزارة لتوفير مياه لزراعة 715 الف فدانا بمشروع الجزيرة، ورفع المساحة المزروعة في مشروع حلفا الجديدة الزراعي الى 100 الف فدانا في الموسم الشتوي 2021-2022.

والتأم بوزارة الري اليوم اجتماع موسع ضم الى جانب وزير الري ،ووكيل وزارة الري المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور،كل من وزير الزراعة البروفيسور الطاهر حربي ورئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الدكتور صديق عبدالهادي ،ومحافظ مشروع الجزيرة دكتور عمر مرزوق،ورئيس مجلس ادارة مشروع الرهد الزراعي الزبير ابراهيم، والسيدعثمان حسان البشير عضو مجلس اتحاد المزارعين.

وقال عباس ان الاجتماع الذي اتسم بالصراحة والوضوح ناقش كل المعوقات التي صاحبت الموسم الصيفي والاستعداد للموسم الشتوي،معلنا زيادة الكراكات الى جانب ايجار كراكات اضافية لازالة الحشائش والاطماء ،وتكملة الريات المتبقية لمحاصيل الموسم الصيفي،واشار الى ان الاجتماع كان مثمرا وناجحا لجهة تاكيد اضلاع الانتاج الثلاثة(المزارعين وادارة الري والادارة الزراعية) للتعاون الوثيق لانجاح العملية الزراعية.

وقال وزير الري ان الاجتماع ناقش باستفاضة مسألة رسوم مياه الري،مؤكدا انها تظل كما اعتمدتها وزارة المالية (3750 ) جنيه للفدان فى الجزيرة و 5700 فى الرهد ، 3050 حلفا الجديدة ، 4500 السوكى مؤكدا ان العجز في ميزانية وزارة المالية المخصصة للصيانة والتشغيل تبلغ اكثر من 9 مليارات جنيه نعمل على سدها من رسوم المياه ، لتحسين خدمة مياه الرى.

سونا