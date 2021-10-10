تاور يلتقي وفد اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان





إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي دكتورصديق تاور بمكتبه بالقصرالجمهوري اليوم،وفد اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، بحضور هيئة محامي دارفور ومنظمة “معا من أجل الإنسانية ” والمعهد الديمقراطي السوداني.

وقال الدكتور رفعت الأمين، رئيس لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث عددا من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالتركيزعلى مسألة الإصلاح الجنائي، وأوضاع السجناء المنتظرين والمحكومين بالإعدام، لافتاً إلى أن اللقاء شدد على أهمية مراجعة عدد من التشريعات.

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