النائب العام المكلف يلتقي والي وسط دارفور





إلتقي النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان بمكتبه بالنيابة العامة اليوم د/ أديب عبد الرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور.

وتناول اللقاء عدداً من المواضيع المهمة التي تخص الشأن العدلي والقانوني والجنائي والأمني بالولاية.

وقال أديب إن اللقاء ناقش الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخراً، مشيراً إلى أن اللجنة التي شكلها النائب العام في الأحداث الأخيرة بالولاية قامت بعمل مهني فريد ومقنع وقامت بالقبض على عدد من المتهمين الذين هم الآن بإنتظار أحالتهم لمحاكمة عادلة تؤسس للوقاية والعلاج لمشاكل الإنفلات الأمني ولإجراءات تمنع الأفلات من العقاب.

كما أشار أديب إلى أن اللقاء ناقش كذلك إيجاد الحلول للنقص الحاد في عدد وكلاء النيابات العاملين بمحليات الولاية، والوضع القانوني بالولاية فيما يخص الجرائم المحلية والدولية، ورغبة السكان بالولاية في تحقيق العدالة .

وشكر أديب النائب العام على استجابته لكل القضايا التي تمت مناقشتها، موضحاً أن النائب العام وعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل النيابات بالولاية ودعمها بالعدد المطلوب من وكلاء النيابة للقيام بمهامها.

سونا