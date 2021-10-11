مجلس البجا: لم نتنازل عن إلغاء مسار الشرق





أكد المجلس الأعلى لنظارات البجا تمسكه بمطالبه وعدم الحياد عنها وقطع بعدم تنازله مطلقاً بالتخلي عن إلغاء مسار الشرق.

وقال وكيل نظارة الهدندوة حامد علي أنور، لـ(اليوم التالي) أمس: (طالعنا أخباراً في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي نقلت تنازل رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد أحمد ترك من مطالبنا بإلغاء مسار الشرق وحل الحكومة نتيجة لوساطة حزب الأمة القومي)، وأضاف: (هذه الأحاديث كاذبة ولا أساس لها من الصحة ولا يحق لترك أن يحدد وحده مطالب أهل الشرق لأن هذه قضايا إقليم به نظار وعُمد وطلاب ومواطنين)، وأكد أن ترك لم يصرح لأي جهة بتنازل التنسيقية والمجلس عن مطالب أهل الشرق الواضحة والمعلنة.

وأكد أونور أنه لم يتم الإعلان عن أي تصعيد جديد حتى الآن وقال: (أي أخبار عن تصعيد جديد أنباء عارية من الصحة الغرض منها تأجيج الوضع لا أكثر).

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي