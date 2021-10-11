تراجع أسعار الذهب





تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بفعل مخاوف من بدء مجلس الإحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص تدابير التحفيز هذا العام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1755.68 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين إنخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1755.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على المعاملات الفورية للفضة التي ظلت عند 22.66 دولار للأوقية، بينما إرتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1027.37 دولار، وصعد البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 2139.85 دولار.

سونا