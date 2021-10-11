البلدوزر يتصدر قائمة المغادرين لكشف الهلال





تصدر محمد موسى الضي قائمة المغادرين لكشف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، وأخطر ريكاردو فيورمسينهو القطاع الرياضي بأن البلدوزر لن يكون ضمن خياراته في المرحلة المقبلة، بجانب الواعد موفق صدق وزميله بشة الصغير، ويفاضل الجهاز الفني بين عبد اللطيف بوي قائد الفريق وعمر المصري لمغادرة أحدهما خلال فترة الانتقالات الحالية، وأعلن مجلس إدارة نادي الهلال أنه لن يشطب لاعباً إلا بعد الفراغ من استحقاقات الفريق في دوري أبطال إفريقيا ومواجهة ريفرز يونايتد النيجيري بالسويس وبورت هاركورت، وسيعلن المجلس القرار بشكل رسمي بعد عودة البعثة مباشرة، حتى يتيح الفرصة للاعبين للانتقال لأي ناد يرغبون في التوقيع له، بعد الاستغناء عن خدماتهما، ووفقاً لمصادر؛ فإن اللاعبين الأربعة رفضوا الإعارة وفضلوا خيار تحديد مصيرهما، واختيار النادي الذي سيوقعون في كشوفاته.

صحيفة اليوم التالي