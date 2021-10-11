بعثة المريخ تغادر إلى القاهرة وأبوجريشة يرتب للمعسكر





غادرت بعثة فريق كرة القدم بنادي المريخ مساء أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة لعقد معسكر تحضيري يستمر حتى موعد مباراة الفريق أمام زاناكو الزامبي في التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا، وسيستمر المعسكر حتى موعد سفر البعثة إلى زامبيا لتطول فترة الإقامة خارج البلاد حتى موعد جولة الإياب بزامبيا، ورتب الكابتن عادل أبوجريشة للمعسكر التحضيري بعد أن وصل إلى القاهرة مبكراً ويجتهد أبوجريشة لنقل المباراة إلى ملعب طلائع الجيش عوضاً عن ملعب السويس الذي كان قد صادق عليه الاتحاد المصري لكرة القدم، ولا يستبعد أن يؤدي المريخ مباراة واحدة قبل مواجهة زاناكو الزامبي بعد أن يستقبل نجوم الفريق بالمنتخب الوطني، وقد لا يحتاجهم غارزيتو في التجربة التحضيرية بعد أن خاض اللاعبون مباراتين أمام غينيا كوناكري، وستخصص المباراة التجريبية للعناصر التي تواجدت معه في التدريبات الأخيرة.

وكان نجوم المريخ قد خضعوا أمس لفحص “كورونا”

* المريخ يؤمن أمريكانو واللاعب يعد الأفضل

يتجه المريخ لتأمين نجمه عمار طيفور، بعد اتصالات مكثفة قادها معه الكابتن عادل أبوجريشة في الفترة الماضية، وسيعدل المريخ عقد اللاعب ويمدد تعاقده لمواسم قادمة بعد موافقته الرسمية، وكان اللاعب الملقب بأمريكانو قد غادر للعلاج على نفقته الخاصة، وطالب بتعديل مخصصاته، وظهر طيفور بمستوى مميز في كل مشاركاته مع الفريق مقدماً نفسه على نحو مميز وفي مباريات كبيرة، مثل الأهلى المصرى، وكان النجم الأول في الفريق، وأولى مجلس حازم اهتماماً بالغاً باللاعب الذي يجد الإشادة من زملائه عطفاً على ما يقدمه من مستوى.

وكان طيفور قد وصل القاهرة، وكتب اللاعب على صفحته الشخصية بفيس بوك “نداء المريخ” وأرفق صورته وهو يحمل حقيبته في المطار، ووجد اللاعب اهتماماً بالغاً من جماهير المريخ التي حيته على جديته وطالبته بمزيد من المجهود في الفترة المقبلة.

صحيفة اليوم التالي