تألق لافت .. عدد من نجوم المنتخب لا يكفى صقور الجديان للتأهل لنهائيات المونديال





ساهم التألق اللافت لعدد من نجوم المنتخب في منح صقور الجديان نقطتين أمام منتخب غينيا كوناكري المدجج بكتيبة من محترفين ينشطون في ليفربوب، ومالموا وعدد كبير من الأندية، وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة في البنية الجسمانية غير أن تألق سيف تيري، التش وأمير كمال ونصر الدين الشغيل في وسط الملعب؛ بجانب صلاح نمر، منح صقور الجديان تفوقاً في بعض فترات المباراة لينال تيري هدفاً في مباراة الجولة الثالثة بمراكش، ويمنح التش تمريرية حريرية نال منها الساحر هدف تعادل غال، وعاد أمير كمال ليدرك التعادل مجدداً بعد أن كان الغيني متقدماً في النتيجة، وبرأسية نافس بها أفضل المهاجمين، ارتقى كمال لعكسية بيبو ليودعها الشباك هدف تعادل في وقت قاتل، تألق عدد من النجوم سيحفز البقية في مباريات البطولة العربية التي تنتظر صقور الجديان فيها تحديات صعبة أمام محاربي الصحراء، ومنتخب الفراعنة ومنتخب لبنان، بعد أن تبددت آمال المنتخب في التأهل لكأس العالم قبل جولتين من نهاية التصفيات، ليكون التحدي القادم مباريات البطولة العربية نوفمبر المقبل، ومن ثم نهائيات بطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 في يناير المقبل، وربما تساهم تلك المباريات في نقلة نوعية لعدد من اللاعبين؛ لجهة أنها ستكون محط الأنظار ومسلطة عليها أنظار وكلاء اللاعبين، وقد تقودهم للاحتراف في دوريات مميزة، تساهم في رفع مستويات أكثر.

العيون ستكون مسلطة بالدرجة الأولى على أحمد حامد التش كلاعب ماهر ومميز، بجانب سيف تيري ومحمد عبد الرحمن.

وينتظر أن تشهد قائمة المنتخب تعديلات جديدة في الفترة المقبلة التي تسبق البطولة العربية، وسيستدعي الجهاز الفني عناصر جديدة، مع إبعاد آخرين لم يظهروا حتى الآن في المباريات الرسمية، وتواجدوا باستمرار في القائمة.

حافظ محمد أحمد

صحيفة اليوم التالي