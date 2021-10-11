70 مليون جنيه لصيانة داخليات الطلاب بجامعة الخرطوم





كشفت مدير جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن، عن صرف مبلغ 50 مليون جنيه لصيانة داخليات طلاب الجامعة، وقالت إنّه لا يُوجد بندٌ للصرف في الميزانية التي تمّت إجازتها، وأضافت: نعتمد الآن على الاستدانة والاستقراض من البنوك.

وقالت فدوى في تصريح لـ(السوداني), إنّ وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وجّه وزارة المالية بإدراج مبلغ 20 مليون جنيه في حساب الجامعة كمُساهمة في عمليات الصيانة الجارية.

وأكّدت أنّ وضع الداخليات مُزرٍ، وأغلب المجمعات تُعاني من مشكلة الصرف الصحي، مشيرة إلى أنّ عمليات الصيانة بدأت قبل شهر وتمت جدولتها لتشمل جميع مُجمّعات الجامعة.

السوداني