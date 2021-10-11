الفنان خالد الصاوي يكشف تفاصيل مرضه





تفاصيل مرض الفنان خالد الصاوي، من أكثر الموضوعات التي تصدرت محرك البحث العالمي “جوجل”، بعد نشر الفنان صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو جالساً على كرسي متحرك، إذ يرغب الجمهور في معرفة تطورات الحالة الصحية لـ “الصاوي”.

وقال الفنان خالد الصاوي إنه يعاني من التهاب شديد في عصب الساق اليمنى، أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة لفيلمه الجديد “القاهرة مكة”، الذي انتهي من تصوير دوره فيه، بحسب قوله، بحسب ما أورد موقع الوطن.

وأوضح الفنان خالد الصاوي، أن الإصابة بدأت حينما كان يصور آخر مشهد له في فيلم القاهرة مكة، قائلاً: “أثناء تصوير مشهد في الفيلم شدت الحماسة أمورها علي، والمشهد كان خلال حمام أحد الغرف، ومع حرارة التصوير وبرودة التكيف في الغرفة بالإضافة إلى الإجهاد البدني والعصبي قمت بحركة خاطئة أدت إلى الالتهاب في القدم”، مشيراً إلى أن إنتاج فيلم القاهرة مكة، وفروا له أطباء متخصصين في موقع التصوير، وعقب الكشف عليه نصحوه بالراحة 3 أيام.

وأبدى خالد الصاوي، سعادته واعتزازه الشديد بمشاركته في بطولة فيلم “القاهرة مكة”، مؤكداً أن السيناريو المكتوب للعمل رائع للغاية قائلاً: “محمد رجاء قام بكتابة سيناريو رائع، وضع معه المخرج هاني خليفة لمسات ساحرة في أول تعاون فني بينهما، رغم صداقتهما التي تعود لسنوات طويلة”، مؤكداً أن منى زكي تظهر بشكل مختلف ودور جديد عليها تماماً.

وفيلم القاهرة مكة يشارك فيه كل من محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد فراج، محمد علاء وكوكبة من النجوم، من إخراج هاني خليفة.

ويُذكر أن خالد الصاوي، شارك حاليًا في فيلم الباب الأخضر الذي يعيد السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة للحياة من جديد، مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

الامارت نيوز