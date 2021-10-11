لاعبو الهلال والمريخ بالمنتخب ينضمون لمعسكري القاهرة





قال الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA إنهم قاموا بكل ترتيبات انضمام لاعبي الهلال والمريخ في المنتخب الوطني الأول، إلى الناديين المشاركين إفريقياً برابطة الأندية الإفريقية أبطال الدوري في ذهاب الدور الأول، واللذان يقيمان حاليا في العاصمة المصرية (القاهرة)، لإقامة معسكرين تحضيريين لمواجهتي زناكو الزامبي وريفرز النيجيري.

وأعرب برقو عن شكره لسفارة السودان بالمغرب على الجهود الكبيرة مع المنتخب خلال زيارتيه الأخيرتين، والجهد الكبير في تكملة إجراءات لاعبي الهلال والمريخ للانضمام إلى معسكري الناديين في القاهرة. و قال إن الأستاذ عبد الرحيم ضو البيت القائم بالأعمال في السفارة والمستشار معتصم عبد الغفار والأستاذ محمد عبده، مسئول العلاقات العامة، وبقية طاقم السفارة بذلوا جهودا مقدرة، متمنيا لهم دوام التوفيق.

وستصل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء 12 أكتوبر 2021م، عائدة من المغرب التي شدت الرحال إليها يوم 30 من سبتمبر الماضي برئاسة الأستاذ عبد الحميد الجاك عضو مجلس الإدارة، حيث واجه المنتخب نظيره في غينيا كوناكري يومي 6 و9 أكتوبر الحالي في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات تصفيات كأس العالم قطر 2022م. وخلصت المباراتين إلى التعادل الإيجابي 2/2.

سونا