صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو لتمكين المرأة والاهتمام بالتقانة





دعا الدكتور متين أحمد شاهين ممثل وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان، المشارك في افتتاحية مؤتمر الشباب التاسع بإقليم النيل الازرق، لتمكين المرأة والبنت وإدخالهن دائرة المعرفة بالتقانة للتعرف على المستقبل.

وقال إنهم وبدعم من الحكومة السويدية سيبذلون جهوداً مضاعفة لتطوير التقانات في كافة المجالات وتعهد بتصميم برامج خاصة للبنات الصغيرات، بجانب ابتكار برامج تساعدهن على المعرفة.

جاء ذلك لدى مخاطبته، اليوم، المشاركين في المؤتمر الشبابي التاسع بقاعة المجلس التشريعي بالدمازين و أكد متين سعادته بحضوره بين الشباب السودانيين الذين يعتمد عليهم. وأوضح أنه يمكن للسودان أن يكون أنموذجا ويقدم الدروس المستفادة، مبينا أن المؤتمر يتزامن مع الاحتفال بيوم البنت، لافتا إلى أن هناك العديد من البنات لهن مستقبل واعد و أعلن متين عن مساعدة البنات في أوضاع النزوح والمجتمعات الأخرى.

سونا