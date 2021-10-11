فوائد تناول كوب من الليمون على الريق .. تعرف عليها





قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد تناول كوب منالليمون على الريق.

فوائد شرب عصير اللّيمون على الرّيق ما يلي :-

· دعم جهاز المناعة: يحتوي عصير الليمون على فيتامين ج الذي يُساهم في تَقوية جهاز المناعة عند شرب عصير الليمون على الريق.

· الحفاظ على صحّة القلب والأعصاب: يُعتبر عصير الليمون من المصادر المهمة للبوتاسيوم؛ ويساعد البوتاسيوم على تغذية المخوالأعصاب، وتقوية النّشاط الوظيفي للقلب، فينصح الأطباء بشربِ كأسٍ من عصير الليمون الطازج في الصباح الباكر على الريق للحفاظعلى صحّة القلب والأعصاب.

· مدّ الجسم بالطاقة: يُساعد عصير الليمون على تَهدئةِ الأعصاب، ومدّ الجسم بالطاقةِ وخاصّةً عند شربه في بداية اليوم، كما يُساهمُفي التخلّص من الاكتئاب والقلق والأرق.

· تسريع عملية الهضم: للحفاظ على الجسم من تراكم الدهون، والتخلّص من السموم لا بُدّ من شرب كأس من عصير الليمون على الريق؛حيث يساعد على حرق الدّهون المتواجدة في الجهاز الهضمي ومنطقة البطن، وطرحها خارج الجسم لاحتواء عصير الليمون على نسبةٍكبيرةٍ من الألياف التي تُساعد على تسريع عملية الهضم، والتخلّص من التشجؤ والنفخة.

تطهير الجسم: حيث يُطهّر الجسم من السموم، وينشط عمل الكبدِ، ويُعزز وظائف الإنزيمات التي تُنقّي الجسمِ من السموم.

· تنقية البشرة: يُساعِد على تصفية البشرة وتفتيحها؛ حيث يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة، والتي تساعد على التخلّصمن الندبات والبقع وحماية البشرة من التجاعيد..

· إنعاش الفم: يُساعد عصير الليمون على تخفيف ألم الأسنان عند شربه على الريق، والتخلص من التهاب اللثة؛ فهو يُطهّر الفم منالبكتيريا، ويُعطيه رائحةً مُنعشةً فيُساعد على التخلّص من رائحة الفم الكريهة .

· التخلّص من التدخين: يُساعد على التخلّص من العديد من العادات السيئة؛ كشرب القهوة والتدخين، فعند شرب كوبٍ من الليمون علىالريق يُعطي ذلك الشعور بالانتعاش ونقاء الجسم والإحساس بالرّاحة.

· تكوين كريات الدم الحمراء: فيساعد عصير الليمون على زيادة تكوين كريات الدم الحراء، والتخلّص من فقر الدم الحاد.

· التخلص من الزكام: يُساعد عَصير الليمون على التخلّص من الإنفلونزا وأعراضها المختلفة والتخلّص من سَيلان الأنف.

· مُحاربة مرض السرطان: يَحتوي عَصير الليمون على العديد من مُركّبات الفلافونويد التي تُحارب السرطان، والتي تُحفّز موت الخلاياالسرطانيّة وتَمنع تكاثرها.

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف .

• الثوم يحتوي الثوم على مواد مضادة للفيروسات مما يجعله من أكثر المواد استخداماً في علاج انسداد الأنف، ويمكن استخدامه بوضعبضع فصوص من الثوم في كوب ماء، ثمّ إضافة نصف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون والخلط، ثمّ شرب الخليط مرتين يومياً.

• خل التفاح وضع أربع ملاعق صغيرة من خل التفاح، وملعقتين صغيرتين من العسل في كوب من الماء الفاتر والخلط، ثمّ شرب الخليط ثلاثمرات في اليوم للتخلص من انسداد الأنف.

• شاي الأعشاب شرب كوب من شاي الأعشاب مرتين يومياً على الأقل، من أجل التخلص من احتقان أو انسداد فتحات الأنف.

• الفلفل الأسود يساعد الفلفل الأسود على التخلص من انسداد الأنف؛ نظراً لقدرته الفعّالة على إزالة المخاط الزائد، ويمكن استخدامهبخلط نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من زيت السمسم في وعاء والخلط للحصول على خليط متجانس، ثمّ تطبيقهتحت الأنف، وتركه لمدة خمس دقائق، ويُفضل تكرار العملية مرتين يومياً للحصول على النتيجة المرغوبة.

• الكافور يساعد الكافور على التخلص من البكتيريا العالقة في الجهاز التنفسي، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة من زيت الكافورفي إناء من الماء الساخن، ثمّ استنشاق الخليط لمدة خمس عشرة دقيقة، ويُفضل تكرار العملية ثلاث مرات في اليوم.

• الزنجبيل يساعد الزنجبيل على علاج انسداد الأنف نظراً لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات، ويمكن استخدامه بوضع قطعة منالزنجبيل المقطع إلى قطع متوسطة، وكوبين من الماء في قدر على النار، ثمّ ترك الخليط على نار هادئة لمدة عشر دقائق أو حتى يغلي، ثمّاستنشاق البخار الناتج عنه.

• عصير البندورة وضع ملعقتين صغيرتين من كلّ من: الثوم المدقوق، والشطة، وعصير الليمون، ونصف ملعقة صغيرة من كلّ من: الملح،والكرفس المفروم ناعماً في كوب من عصير البندورة والخلط، ثمّ شرب الخليط مرتين في اليوم، ويُفضل تكرار العملية مرتين في اليوم للحصولعلى النتيجة المرغوبة.

• الحلبة وضع ملعقة كبيرة من الحلبة في كوب من الماء الفاتر والخلط، ثمّ شرب الخليط ثلاث مرات يومياً للتخلص من انسداد الأنف.

• زيت جوز الهند تطبيق كمية كافية من زيت جوز الهند على جانب الأنف، وتركه حتى يجف تماماً، ويُفضل تكرار العملية يومياً للتخلص منانسداد الأنف. العسل وضع ملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء والخلط، ثمّ شرب الخليط مرتين في اليوم على الأقل.

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